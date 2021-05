Conheça a lista de ciclistas inscritos no 9.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc

Vão alinhar 123 corredores, de 18 equipas nacionais, na dura prova que este sábado e domingo terá três etapas e muita montanha

Luís Mendonça, vencedor da última edição, vai alinhar com o dorsal 1 no 9.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, que na manhã deste sábado partirá de Castro Daire, para ter a segunda etapa à tarde, em São Pedro do Sul, e encerrar no domingo, com partida e chegada em Vieira do Minho.

Vão alinhar 123 corredores, em representação das 18 melhores equipas nacionais, metade delas de Elite e as restantes de Sub-23.

Sendo a prova um concentrado de dificuldades, com montanha em todas as etapas e finais inclinados nas duas primeiras, é difícil antecipar favoritos, embora a corrida conte com João Rodrigues, que no passado domingo venceu a internacional Volta ao Algarve, um dos maiores êxitos da história da W52-FC Porto.

O Grande Prémio O JOGO/Leilosoc abrirá este sábado com 77,9 km que terão partida e chegada em Castro Daire (9h50 a 12h03), realizando-se depois de almoço a etapa São Pedro do Sul-São Pedro do Sul (16h20 a 18h11), com 64,1 km.

A corrida terminará domingo, com os 138,2 km da etapa Vieira do Minho-Vieira do Minho (11h20 a 15h27), que terá as subidas de Covide e Tabuaças na fase final.

Os inscritos são os seguintes:

EFAPEL

Diretor: PEREIRA Ruben

1 MENDONÇA Luís

2 CARVALHO António

3 REIS Rafael

4 HNÍK Karel

5 COSTA Fábio

6 DOMINGUES André

7 FIGUEIREDO Frederico

W52/FC PORTO

Diretor: RIBEIRO Nuno

11 RODRIGUES João

12 MESTRE Ricardo

13 NEVES FERNANDES José

14 MAGALHÃES Jorge

15 VINHAS Rui

16 BRANDÃO Jóni

17 VILELA Ricardo

ANTARTE - FEIRENSE

Diretor: ANDRADE Joaquim

21 GARCIA DE MATEOS Vicente

22 FERREIRA António

23 SILVA Bruno

24 EULÁLIO Afonso

25 FERNANDES Venceslau

26 OLIVEIRA Fábio

27 AMADO Gonçalo

TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA

Diretor: MIRANDA Hélder

31 PAULINHO Pedro

32 GONÇALVES Gaspar

33 SILVA Joaquim

34 SANCHEZ REBOLLIDO Angel

35 CONING Ash

36 CARVALHO Rui

37 MORAIS Francisco

L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT

Diretor: BRÔCO Hernâni

41 LEAÇA Gonçalo

42 RAMALHO André

43 SCHEULEN Marvin

44 CAIXAS Rodrigo

45 GOUVEIA Rafael

46 SALGUEIRO Carlos

47 SALVADOR Marcelo

RÁDIO POPULAR/BOAVISTA

Diretor: SANTOS José

51 MACHADO Tiago

52 CARVALHO Gonçalo

53 BENTA João

54 FERNANDES Luís

55 SILVA Afonso

56 RODRIGUES Vinício

57 GALLEGO Alberto

ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL

Diretor: FITAS Vidal

61 CESAR VELOSO Gustavo

62 MARQUE Alejandro

63 LIVRAMENTO David

64 SIMÃO Rúben

65 BLANCO Samuel

66 DUARTE Emanuel

67 GRIGOREV Aleksandr

KELLY/SIMOLDES/UDO

Diretor: CORREIA Manuel

71 CASIMIRO Henrique

72 FONTE César

73 GOMES Luís

74 LOPES Pedro

75 MOTA Guilherme

76 GONÇALVES Hélder

77 MACHADO Ricardo

FORTUNNA / MAIA

Diretor: RODRIGUES José

81 VIDEIRA Patrick

82 CHAVES Artur

83 FERNANDES Fábio

84 BEATO Gonçalo

85 PEREIRA Henrique

86 CARDOSO Roberto

87 SILVA Rui

JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL

Diretor: BARROS José

91 VALE FERREIRA Tiago

92 SOUSA FERREIRA Tiago

93 GUIMARÃES Henrique

94 MOREIRA Francisco

95 MARTINS CLARA Rodrigo

ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA

Diretor: VIEIRA Fernando

101 RIBEIRO Raúl

102 SANTOS André

103 GIL Ricardo

104 PINHEIRO Ivo

105 ALEXANDRE Daniel

106 SEQUEIRA Quevin

ADEGA MOR-G.D.M.-CACB

Diretor: ALVES Nuno

111 DOMINGOS ALVES Alexandre

112 PAULINO JORGE Bernardo

113 MIXÃO Duarte

114 CASAL Gabriel Cruz

115 POLIDO Gonçalo

116 OLIVEIRA João

117 CORREIA Miguel

LOULETANO - LOULÉ CONCELHO

Diretor: PIEDADE Jorge

121 PAREDES Cesar Nicolas

122 DEL PINO Jesus

123 MATIAS João

124 ISIDORO Micael

125 RODRIGUES Rui

126 OYARZÚN Carlos

127 MEIRELES Nuno

SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL

Diretor: DIAS José

131 DIAS Pedro

132 PAIVA André

133 CUNHA António

134 CAMPOS Filipe

135 MARTINS Gonçalo

136 ANTÓNIO João

137 CARVALHO Miguel

TEAM PORMINHO SUB23

Diretor: CUNHA Bruno

141 SOUSA Tiago

142 SILVA Rodrigo

143 SILVA Henrique

144 MAGALHÃES Gonçalo

145 GABRIEL Marcelo

146 ROCHA João

147 ALMEIDA João

ACDC TROFA / WPROTEK

Diretor: MARTINS José

151 BARBOSA Márcio

152 OLIVEIRA Fábio

153 RODRIGUES André

154 FONSECA André

155 VARVERDE Guilherme

156 SILVA Luís

157 OLIVEIRA Carlos

ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA

Diretor: DUARTE Jorge

161 RODRIGUES Carlos

162 DUARTE Franscisco

163 BAUWENS Tomás

164 PEREIRA Diogo

165 BENTO Duarte

166 SANTOS Rafael

167 VIE François

SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS

Diretor: CALDEIRA Jorge

171 GUERREIRO Francisco

172 LEAL Tiago

173 TORRES Rafael

174 LOPES Pedro José

175 PEREIRA Francisco

176 SILVA André

177 MARQUES Francisco