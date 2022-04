"Como seria com a W52-FC Porto? Era outra história, mas temos de dar valor a quem está"

ENTREVISTA - Rafael Reis resistiu no Viso e foi feliz em Paredes, segurando a amarela no GP O JOGO/Leilosoc. Um dia que fica guardado na memória. Corredor da Glassdrive-Q8-Anicolor agradece a ajuda de Luís Mendonça e revela que tinha esta prova marcada no calendário. Ter vários líderes dentro da equipa é uma ajuda, garante a O JOGO.

Rafael Reis, seis anos depois de vencer o Grande Prémio JN, conquistou o Grande Prémio O JOGO/Leilosoc. É um contrarrelogista, mas sabe lutar nas etapas em linha e conta a O JOGO a alegria pela vitória na geral.

Esta corrida estava na lista de objetivos para a época?

-Tinha consciência de que o contrarrelógio era a minha cara. Tinha chovido, havia curvas e era explosivo. Podia marcar uma diferença bastante boa naquele dia. Pediram-me logo para estar na discussão da corrida.