Colin Stussi confirma no contrarrelógio a vitória na Volta a Portugal

Foi o primeiro corredor de uma equipa estrangeira a vencer a Volta desde 2006 e o segundo suíço da história.

O ciclista suíço Colin Stussi (Voralberg) conquistou a 84.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, ao ser terceiro na 10.ª e última etapa, um contrarrelógio de 17,9 quilómetros em Viana do Castelo, ganho pelo espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi).

O primeiro corredor de uma equipa estrangeira a vencer a Volta desde 2006, ano em que o espanhol David Blanco venceu pela Comunitat Valenciana, terminou a corrida com 1.04 minutos de avanço sobre Juaristi e 1m07s sobre o português António Carvalho (ABTF-Feirense).

A etapa final foi ganha por Juaristi, que gastou 24m56s num "crono" que terminou a subir à Santa Luzia, batendo o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), por três segundos, e o espantoso Stussi por 26.

Só outro suíço tinha ganho a Volta a Portugal, Fabian Jeker, em 2001, mas correndo pela Milaneza-MSS, equipa da Maia.

Terminando com uma rara derrota das equipas portuguesas, a Volta teve uma formação austríaca no primeiro lugar e uma espanhola no segundo, o que só aconteceu em 1996, 1997 e 1998, no curto período de domínio das formações italianas.