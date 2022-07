Autoridade Antidopagem de Portugal suspendeu preventivamente oito ciclistas e dois mecânicos da W52-FC Porto, informa a CNN.

Na sequência da operação "Prova Limpa", a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, a Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) suspendeu preventivamente oito ciclistas e dois mecânicos da W52-FC Porto, avança esta sexta-feira a CNN, notícia confirmada por O JOGO junto de fontes ligadas ao processo.

De acordo com a CNN, os ciclistas suspensos não poderão partir, no sábado, para a terceira etapa do GP Douro Internacional, prova em que a W52-FC Porto está a participar.

De recordar que, em abril, dez ciclistas da equipa foram constituídos arguidos no âmbito do processo "Prova Limpa", no qual foi detido o diretor desportivo Nuno Ribeiro e o adjunto José Rodrigues, e que investiga o uso de substâncias ilícitas.

Já esta sexta-feira, a União Ciclista Internacional (UCI) havia suspendido por quatro anos o ciclista português Edgar Pinto, devido ao "uso de métodos e/ou substâncias proibidas".