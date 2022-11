Ciclocrosse: Márcio Barbosa e Joana Monteiro impõem-se na segunda prova da Taça

Redação com Lusa

Prova decorreu este domingo, em Vila Real.

Márcio Barbosa (ABTF-Feirense) e Joana Monteiro (Axpo-FirstBike Team-Vila do Conde) venceram este domingo, em Vila Real, a segunda prova da Taça de Portugal de ciclocrosse na categoria de elite.

Depois de ter sido segundo em Melgaço, Barbosa impôs-se numa prova marcada pelo equilíbrio, deixando Mário Costa (Axpo-FirstBike Team-Vila do Conde) a 11 segundos e Roberto Ferreira (Guilhabreu BTT), que foi terceiro, a 42.

Com o triunfo deste domingo, o ciclista da ABTF-Feirense, de 36 anos, passou a comandar a geral da Taça de Portugal, embora em igualdade pontual com Mário Costa.

Já no setor feminino, Joana Monteiro juntou a vitória de hoje à da primeira prova, em Melgaço. A ciclista da Axpo-FirstBike Team-Vila do Conde foi a primeira a cruzar a meta, relegando duas companheiras de equipa para os restantes lugares do pódio: Marta Branco foi segunda, a 01.06 minutos, e Catarina Lopes ocupou a terceira posição, a 02.19.

A terceira prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse disputa-se em Santo Tirso, em 27 de novembro.