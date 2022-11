Ciclista Vera Vilaça assina com equipa espanhola Massi-Tactic

"Estou agradecida por ter a oportunidade de me juntar ao projeto", reagiu.

A ciclista portuguesa Vera Vilaça vai correr na equipa espanhola Massi-Tactic em 2023, anunciou este sábado a antiga triatleta, "feliz" com a primeira experiência no pelotão internacional.

"Feliz por anunciar que assinei com a Massi-Tactic para 2023. (...) Estou agradecida por ter a oportunidade de me juntar ao projeto, e já estou a trabalhar no duro para fazer com que a minha primeira temporada como ciclista profissional conte", explicou a ciclista, nas redes sociais.

Depois de um ano de transição, após a vitória na Taça de Portugal em 2021, 2022 foi o primeiro em que se concentrou só no ciclismo e conseguiu, entre outros resultados, um terceiro lugar na Volta a Portugal, ganha precisamente por uma ciclista da Massi, a sueca Nathalie Eklund, tendo estado ainda nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022.

Vilaça, de 24 anos, acumula o ciclismo com o curso de medicina, depois de anos no triatlo, e "salta" para uma equipa UCI em Espanha, que em 2022 contou com Sofia Gomes entre as fileiras.