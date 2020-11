Ciclista sueco foi apanhado no meio de uma guerra e paradeiro é desconhecido

Awet Andemeskel estará no norte da Etiópia e no meio de uma guerra entre o governo etíope e as forças locais da região de Tigray. Há 15 dias que não há qualquer notícia sobre o paradeiro deste sueco nascido na Eritreia.

O governo da Etiópia e as forças locais da região de Tigray estão em guerra e Awet Ghebremedhn​​​​ Andemeskel, cicslita da Isral Cyclling Acadmey, terá sido apanhado no meio do confronto. O sueco, que nasceu na Eritreia, pequeno país que faz fronteira com a Etiópia, foi ter com a mulher e o filho a Mekele, onde estes residem, e há 15 dias que não dá notícias.

O governo tem bombardeado a zona e há muitos mortos e feridos a registar. O representante do ciclista está preocupado com a situação e, em declarações à Marca, revelou que Andemeskel está escondido com a família.

"Estamos há muito tempo a tentar entrar em contacto, mas passaram-se muitos dias e estamos a ficar preocupados. Por sorte uma irmã dele vive na Suécia e contou-nos que ele e a família estão escondidos, à espera que tudo passe. As linhas telefónicas e a internet estão destruídas e as notícias sobre o conflito são poucas. Fala-se na possibilidade de rebentar uma guerra civil e realmente estamos preocupados", explicou Marcelino Pacheco.