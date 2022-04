Ciclista neerlandês sofreu grave queda na Volta ao País Basco: situação está "estável"

Redação com Lusa

Segundo a formação WorldTour, o corredor de 26 anos está "a receber cuidado médico muito bom no hospital universitário em Bilbau", remetendo mais detalhes da situação para sábado.

O ciclista neerlandês Milan Vader (Jumbo-Visma) está "estável" após esta sexta-feira ser hospitalizado na sequência de uma queda grave durante a quinta etapa da Volta ao País Basco.

"A situação de Milan Vader é estável", pode ler-se num curto comunicado da equipa neerlandesa.

Vader teve um acidente grave, durante uma descida, na sequência de uma queda coletiva a cerca de 100 quilómetros da meta, saindo da estrada, e segundo a imprensa neerlandesa terá sofrido várias fraturas.

Antes do comunicado da equipa, a comunicação social dava conta de uma situação "crítica" para o ciclista, que cumpre a primeira época no pelotão WorldTour, vindo do montain bike, tendo sido 10.º na prova de cross country olímpico em Tóquio'2020.