Ciclista de 17 anos morre após queda em prova

Jacopo Venzo, ciclista de 17 anos, morreu na madrugada deste sábado depois de ter sofrido uma queda na primeira etapa da Volta à Alta Áustria, em juniores. Prova foi cancelada.

O ciclista ainda foi transportado de helicóptero para um hospital, em Linz, mas acabou por não resistir aos ferimentos. A notícia da morte foi dada em comunicado pela Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, equipa de Jacopo.

"É com lágrimas nos olhos e com o coração partido que anunciamos que o nosso júnior, Jacopo Venzo, nos deixou. Foi vítima de uma gravíssima queda ontem na descida da primeira etapa da Volta à Alta Áustria. O Jacopo era um jovem extraordinário, com um futuro no desporto e sobretudo na vida, por isso isto dói-nos ainda mais", pode ler-se.