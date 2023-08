Ciclista Bernardo Vieira de prata nos Campeonatos Paralímpicos Europeus

Elevando para oito as medalhas arrecadadas por Portugal em Roterdão.

O ciclista português Bernardo Vieira conquistou esta sexta-feira a medalha de prata no contrarrelógio C1 dos Campeonatos Paralímpicos Europeus, elevando para oito as medalhas arrecadadas por Portugal nas competições que decorrem em Roterdão, nos Países Baixos.

O agora vice-campeão percorreu os 10,6 quilómetros da prova em 16.03 minutos, mais 01.04 minutos do que o vencedor, o espanhol Ricardo Argiles (14.59), enquanto o austríaco Andreas Zirkl foi terceiro, em 17.32.

"Esta medalha é fruto do trabalho que tenho desenvolvido este ano com vista à qualificação para os Jogos Paralímpicos Paris'2024. Sabíamos que o pódio era possível, o percurso era totalmente plano, arranquei e terminei com tudo o que tinha e as coisas correram bem. É muito bom, uma alegria fora do normal", afirmou Bernardo Vieira, em declarações divulgadas pelo Comité Paralímpico de Portugal.

Por seu lado, Luís Costa ficou na quinta posição no contrarrelógio H5, com o tempo de 15.51 minutos, e Flávio Pacheco foi sexto colocado em H4, com 16.01. Na classe C2, Telmo Pinão terminou no 10.º posto, em 15.52 minutos.

Diogo Daniel e Inoi Ferreira concluíram a competição de pares mistos SL3-SU5 de badminton no nono lugar, após perderem perante a dupla Rickard Nilsson, da Suécia, e Helle Sagiey, da Noruega, por 21-9 e 21-5.

Também na nona posição de SL3-SU5 ficaram Beatriz Monteiro e o suíço Maurin Stubi, derrotados nos oitavos de final pela dupla Colin Leslie (Escócia) e Cathrine Rosengren (Dinamarca), por 21-10 e 21-16.

Na mesma modalidade, mas em singulares SL4, Diogo Daniel qualificou-se para as meias-finais, agendadas para sábado. O português venceu nos oitavos de final o suíço Dominik Butzberger, por 21-9 e 21-10, antes de se impor ao francês Guillaume Gailly, nos quartos de final, por 21-16 e 24-22.

Com a prata de Bernardo Vieira, a comitiva portuguesa chegou às oito medalhas em Roterdão: no judo, Miguel Vieira foi ouro em -60 kg (J1) e Djibrilo Iafa alcançou o bronze em -73 kg (J1); no boccia, Carla Oliveira arrecadou o ouro em BC4, Ana Correia foi prata em BC2, André Ramos ficou com o bronze em BC1, a dupla Carla Oliveira e Nuno Guerreiro conquistou o bronze em BC4 e a equipa constituída por Cristina Gonçalves, André Ramos e David Araújo ficou com o bronze em BC1/BC2.

Portugal apresenta-se nos Campeonatos Paralímpicos Europeus, competição que se realiza pela primeira vez, por 26 atletas, em seis modalidades: atletismo, badminton, boccia, ciclismo, judo e ténis em cadeira de rodas.

A competição, que decorre sob a égide do Comité Paralímpico Europeu (EPC) até domingo, conta com a participação de 1.500 atletas, de 45 países, que competem em 10 modalidades.