Ciclismo de pista mais próximo dos Jogos Olímpicos de Tóquio

De acordo com a comunicação da Federação Portuguesa de Ciclismo, Rui Oliveira foi nono na prova masculina com 84 pontos, resultado que permitiu a Portugal ultrapassar Argentina e Alemanha no ranking de qualificação para Tóquio.

Os corredores portugueses Rui Oliveira e Maria Martins deixaram o ciclismo de pista português mais próximo dos Jogos de Tóquio, após as respetivas prestações no omnium dos Europeus de Apeldoorn, na Holanda.

Deste modo, Portugal passa a estar dentro das nações com apuramento direto em omnium, mesmo no caso de perder o acesso via madison, que ainda continua uma possibilidade forte, ainda segundo a nota.

O corredor português iniciou o concurso de omnium com o 11.º lugar em scratch, seguindo-se a 14.ª posição na corrida tempo. Rui Oliveira começou a dar a volta ao resultado em eliminação, com o sexto posto. O gaiense esteve atento na corrida por pontos, entrando numa das movimentações certeiras, que lhe permitiu ganhar uma volta ao grupo principal, terminando a competição no nono lugar, com 84 pontos.

O francês Benjamin Thomas triunfou com 173 pontos, mais 11 do que os 162 que valeram a medalha de prata ao dinamarquês Lasse Norman Hansen. O terceiro, com 149, foi o britânico Oliver Wood.

No setor feminino, Maria Martins fez uma boa exibição tática, acabando o concurso de omnium na oitava posição.