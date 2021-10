Ciclismo de estrada ausente dos Jogos Europeus de 2023

Nelson Oliveira com a camisola de Portugal

Redação com Lusa

A edição polaca dos Jogos Europeus não contará com provas de estrada.

O ciclismo de estrada estará ausente dos Jogos Europeus de 2023, anunciou esta sexta-feira o presidente da União Europeia de Ciclismo, adiantando que o BTT e o BMX serão as únicas disciplinas presentes na competição que decorrerá em Cracóvia, Polónia.

"O velódromo de Varsóvia não está situado na região de Cracóvia, que acolhe o evento. Ao nível da estrada, é difícil encontrar corredores disponíveis, uma vez que a prova de fundo tem lugar uma semana antes dos campeonatos nacionais", explicou Enrico Della Casa.

Assim, a edição polaca dos Jogos Europeus não contará com provas de estrada, ao contrário do que aconteceu em 2019, em Minsk, onde o português Nelson Oliveira conquistou a medalha de prata no contrarrelógio e foi 10.º na prova em linha, ou em Baku2015.

Também a pista ficará excluída da terceira edição da competição multidesportiva organizada pelos Comités Olímpicos Europeus.