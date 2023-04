Chuva não travou o passeio BTT de Redundo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Evento juntou cerca de 200 participantes no passeio de BTT e caminhada. Dinheiro angariado vai contribuir para novos balneários que vão servir os caminhantes do trilho que vai dar ao nascente do rio Leça.

Foram cerca de 250 os participantes na edição de estreia do passeio de BTT/caminhada de Redundo, Monte Córdova, realizado esta manhã no concelho de Santo Tirso.

O evento teve como objetivo angariar verba para a construção dos balneários que vão servir o crescente número de caminhantes que percorrem o trilho que vai desde a foz do rio Leça - em Leça da Palmeira, Matosinhos - até à nascente, localizada na freguesia de Monte Cordóva.

A prova de BTT contou com dois percursos, um longo de 28 e um curto de 20, ambos com uma categoria de dificuldade "média", ao passo que a caminhada de sete quilómetros estava rotulada como "fácil".

A organização esteve a cargo da ACADR (Associação Cultural dos Amigos do Desporto de Redundo), com o apoio da Equipa de "100 Juízo BTT" e do Grupo de Jovens de Monte Córdova.