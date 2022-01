Chris Froome volta a parar devido a problemas num joelho

Ciclista inglês de 36 anos, que sentia dores ao pedalar recentemente, estará de baixa, no mínimo, sete dias. Data de treino a 100% é uma incerteza por enquanto

O britânico Chris Froome (Israel Start-Up Nation) vai voltar a parar pelo menos uma semana, de novo afetado por problemas no joelho direito, anunciou, este domingo, o quatro vezes vencedor da Volta a França em bicicleta.

"Nos últimos 10 dias, tenho tido muitas dores no exterior do joelho [direito], ao pedalar. [...] Os exames mostram que danifiquei um tendão. Infelizmente, penso que terei regressado cedo demais aos treinos, a puxar demais", começou por explicar "Froomey", num vídeo que o próprio publicou no 'site' YouTube.

O ciclista, que desde uma queda grave quando treinava para o contrarrelógio do Critério do Dauphiné, em 2019, não voltou ao nível que tinha anteriormente, continua com inflamações e dores em vários músculos fulcrais em torno do joelho direito.

O corredor de 36 anos, que além do Tour também venceu duas vezes a Volta a Espanha e uma a Volta a Itália, acrescentou ainda que não sabe quando poderá voltar a treinar a 100%, garantindo que "duas ou três semanas" de treino leve serão ainda precisas, além de uma semana sem atividade.

O regresso à competição, esse, está ainda distante, e ficará "ligeiramente mais longe" do que o que tinha planeado, pelo que procura agora continuar algum "trabalho de fortalecimento muscular" noutras zonas do corpo e fora da bicicleta.