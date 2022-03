Chiara Consonni vence clássica Através da Flandres ao "sprint"

Transalpina cumpriu os 120 quilómetros em 3:06.40 horas, batendo sobre a meta a jovem belga Julie de Wilde (Plantur-Pura) e a suíça Elise Chabbey (CANYON/SRAM)

A ciclista Chiara Consonni (Valcar) venceu, esta quarta-feira, ao "sprint" na chegada a Waregem, a clássica Através da Flandres, pelo que conseguiu o maior triunfo da carreira.

Consonni, de 22 anos, cumpriu os 120 quilómetros com partida e chegada em Waregem em 3:06.40 horas, batendo sobre a meta a jovem belga Julie de Wilde (Plantur-Pura), segunda na prova aos 19 anos, e a suíça Elise Chabbey (CANYON/SRAM), terceira.

Foi o quinto triunfo de Consonni no pelotão profissional, e o mais importante, com várias favoritas, como a antiga vencedora Marta Bastianelli (UAE-ADQ), quinta, e as neerlandesas Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) e Annemiek van Vleuten (Movistar), fora do "top 10", longe da discussão.

A única portuguesa em prova, Maria Martins (Le Col-Wahoo), abandonou a corrida.