Chegada à Guarda: Delio Fernández tem primeiro teste à amarela antes do descanso

Em véspera de dia de descanso, a acidentada sexta tirada vai para a estrada às 12:50, com os corredores a encontrarem logo uma meta volante ao quilómetro 15,3, ainda em Penamacor.

Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) terá esta terça-feira o primeiro desafio à liderança da 84.ª Volta a Portugal, que conquistou na Torre, na acidentada sexta etapa que termina na Guarda.

O galego, de 37 anos, parte para os 168,5 quilómetros entre Penamacor e a cidade mais alta de Portugal com cinco segundos de vantagem sobre o suíço Colin Stüssi (Voralberg) e 10 sobre o seu compatriota Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), respetivamente segundo e terceiro da geral.

A primeira de seis contagens de montanha do dia surge na Sortelha (54,2), uma terceira categoria localizada pouco antes do sprint intermédio do Sabugal (66,6). A primeira passagem pela meta, na Guarda, tem a mesma classificação (103,3), assim como a subida de Aldeia Viçosa (125,6).

Antes da sempre difícil chegada à Guarda, prevista para as 17:26, o pelotão tem ainda de subir a Videmonte, uma segunda categoria localizada aos 138,7 quilómetros, que antecede a meta volante de Trinta (147,8), encontrando ainda outra terceira categoria na Guarda (159).

O vencedor da sexta etapa enfrenta uma derradeira terceira categoria coincidente com a meta, instalada no Largo General Humberto Delgado.