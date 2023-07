César Fonte vence em Paredes e é o primeiro líder do Troféu Ribeiro da Silva

Triunfou à frente de um duo de ciclistas da Glassdrive-Q8-Anicolor.

César Fonte (Rádio Popular-Paredes-Boavista) venceu a primeira etapa do Troféu Ribeiro da Silva e assumiu a liderança da geral, à frente de um duo de ciclistas da Glassdrive-Q8-Anicolor.

O corredor de Viana do Castelo, de 36 anos, impôs-se na chegada a Paredes, cidade que acolheu também o início dos 134,9 quilómetros da etapa inaugural, batendo Fábio Costa, segundo com as mesmas 03:10.19 horas, e Luís Mendonça, terceiro a um segundo.

Ainda no grupo da frente, chegaram João Matias e Bruno Silva, ambos da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, a três e cinco segundos, respetivamente, com o pelotão, composto por 25 ciclistas, a cortar a meta com um atraso de 01.15 minutos.

A classificação geral é, assim, liderada por César Fonte, que ficou com seis segundos de vantagem sobre Fábio Costa e oito segundos sobre Luís Mendonça, devido às bonificações.

O Troféu Ribeiro da Silva, que homenageia o ciclista paredense, acaba no domingo, com a segunda e última etapa, que começa e termina em Lordelo, a percorrer 152 quilómetros.