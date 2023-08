César Fonte: "Objetivo é levar a camisola até à minha cidade, Viana do Castelo"

Redação com Lusa

Declarações de César Fonte, ciclista da Rádio Popular-Paredes-Boavista que lidera a classificação da montanha na Volta a Portugal.

Missão: "O objetivo é esse [levar a camisola até Viana do Castelo]. Já no primeiro dia tínhamos o objetivo de ter algum atleta na luta pela montanha, mas sabíamos que só a partir de hoje é que havia muitos pontos em cada etapa."

Final de volta especial: "O objetivo também era estar na discussão da Volta a Portugal com o Luís [Fernandes]. Ontem, ele teve um dia menos bom, mas faz parte do ciclismo. E, a partir de hoje, traçámos o objetivo de estar na discussão da montanha, e eu acabei por entrar na fuga, pontuei, e agora estando líder o objetivo é levá-la até à minha cidade, Viana do Castelo".