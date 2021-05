Castro Daire: GP O JOGO entre a natação, o BTT e os colossos PSG e Juventus

Castro Daire acolhe primeira etapa da prova, no sábado, numa manhã que se pretende de festa, ao fim de meses a sofrer com a pandemia

Muito fustigado em alguns momentos da pandemia, como no primeiro confinamento, em que se chegou a ponderar a criação de um cordão sanitário, Castro Daire vai trilhando o caminho da retoma, como o resto do país, tendo no Grande Prémio O JOGO/Leilosoc uma grande ajuda. A nona edição da prova, que regressa após um ano de interregno forçado, inicia-se sábado naquele concelho do distrito de Viseu, com uma etapa de 77,9 km que ocupará toda a manhã, antes da tirada em São Pedro do Sul, à tarde.

"Tivemos várias restrições e muitas medidas tiveram de ser tomadas. O Grande Prémio O JOGO é como uma alavanca da retoma. Vai passar por muitas aldeias que, durante os últimos tempos, estiveram privadas de qualquer contacto exterior, para lhes dar alegria e vida", relata vereador do Desporto, Pedro Pontes, satisfeito por toda a etapa se desenrolar "dentro do território castrense, percorrendo praticamente todos os pontos de interesse do concelho, com a paisagem natural do Rio Paiva e da Serra de Montemuro".

"Será certamente icónico para os participantes", realça o membro do executivo liderado por Paulo Almeida. "O Grande Prémio é uma porta para o nosso concelho e para os recursos da prática dos desportos de natureza", considera o edil.

"O ciclismo é uma modalidade com alguma dimensão e o desporto uma das nossas alavancas"

Nos últimos anos, o ciclismo tem sido uma aposta séria em Castro Daire, transformando-se numa das modalidades principais, a par de futebol/futsal, atletismo e natação. A existência da Escola de BTT da Casa do Benfica de Castro Daire tem promovido o desenvolvimento de uma prática regular daquela variante, que já foi alvo de eventos importantes, como a Maratona de BTT ou a passagem do Portugal Tour MTB, prova da União Ciclista Internacional. Para juntar aos momentos altos que foram receber a caravana da Volta a Portugal, o Grande Prémio Nacional 2 e a visita das ciclistas Maria Martins e Raquel Queirós no verão passado, enquanto percorriam os mais de 700 quilómetros da mítica estrada que liga Chaves a Faro, sob o mote "Pela Nacional 2 rumo a Tóquio", Castro Daire recebeu "logo com interesse" o Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, apreciando a "componente desportiva forte" e por servir de "divulgação do grande património natural e cultural da nossa terra, que vai ser alvo de muitas visualizações".

Pretendendo usar o desporto "como um aliado e uma forma de combater a pandemia, principalmente no que diz respeito à sanidade mental", o município não se vai ficar pela segunda corrida nacional da época em etapas, depois da Volta ao Algarve, tendo em vista a realização de uma prova de promoção de downhill, a continuidade do "(Per)Correr Castro Daire", com caminhadas e corridas para todas as idades, e dos Jogos Desportivos, além da receção de "eventos de referência do atletismo, já previstos com a federação", segundo Pedro Pontes.

A Escola de Natação Adaptada, criada no final do ano passado, é para cimentar, tal como o Torneio Internacional O Coelho Verde, organizado pelo clube O Castro e que é tido como "um dos melhores torneios na região no futebol de formação, neste caso nos escalões de sub-12 e sub-13". A edição de 2019 reuniu cerca de 200 atletas, com a participação de Benfica, Sporting, FC Porto, Braga, Vitória de Guimarães, Famalicão, Moreirense e colossos como PSG e Juventus.