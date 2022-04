Carapaz é o chefe de fila da INEOS na Volta a Itália de 2022

Redação com Lusa

O ciclista equatoriano Richard Carapaz será o chefe de fila da INEOS na Volta a Itália de 2022, que se disputa entre 6 e 29 de maio, anunciou esta sexta-feira a equipa britânica, vencedora das duas últimas edições.

O equatoriano procura reeditar o triunfo no Giro de 2019, em representação da Movistar, e oferecer à INEOS o terceiro sucesso seguido na prova, depois do britânico Tao Geoghegan Hart, em 2020, e do colombiano Egan Bernal, que recupera dos ferimentos sofridos num grave acidente, em 2021.

Carapaz, o primeiro equatoriano a vencer uma das três principais provas velocipédicas mundiais, em conjunto com a Volta a França e a Volta a Espanha, terá o apoio no Giro de 2022 de Jonathan Castroviejo, Jhonatan Narváez, Richie Porte, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Ben Swift e Ben Tulett.

"Tenho boas recordações do Giro, do ano em que começou em Israel [em 2018]. Ganhar uma etapa, logo no meu primeiro Giro, é uma das melhores memórias da minha carreira. É uma corrida que adoro, talvez a minha preferida. Ganhar a Volta a Itália em 2019 foi algo de muito especial", observou o ciclista, de 28 anos.

A Volta a Itália de 2022, a 105.ª edição da prova, começa em Budapeste, em 06 maio, e termina em Verona, em 29 do mesmo mês, depois de os participantes terem percorrido um total de 3.410 quilómetros, distribuídos por 21 etapas.