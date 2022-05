Carapaz após 16ª etapa do Giro: "É importante o João Almeida ter perdido tempo"

Richard Carapaz, da INEOS, continuar na liderança da Volta à Itália

O checo Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) venceu esta terça-feira a 16.ª etapa da Volta a Itália, com o português João Almeida (UAE Emirates) a perder tempo, mas a segurar o terceiro lugar da geral.

Nas contas da geral, Hindley bonificou e aproximou-se da liderança do equatoriano Richard Carapaz (INEOS), hoje quarto, que tem apenas três segundos de vantagem, com João Almeida, oitavo na etapa a 1.38, a segurar o terceiro posto, mas a perder tempo, ficando agora a 44 do líder.

No final da etapa, em declarações ao Eurosport, Carapaz mostrou-se satisfeito com o desenrolar da etapa que acabara de cumprir. "Estou satisfeito com a vantagem, é uma vantagem. Foi importante o João Almeida ter perdido tempo, mas a corrida continua muito renhida".