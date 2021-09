Campeão olímpico Richard Carapaz aponta à Volta a França em 2022

O campeão do Giro em 2019, de 28 anos, ganhou este ano a Volta a Suíça, ainda antes do Tour, e depois do ouro olímpico em Fuji tentou a Vuelta, abandonando à 14.ª etapa,

O ciclista equatoriano Richard Carapaz (INEOS), campeão olímpico de estrada, disse hoje que o objetivo para 2022 é "regressar à Volta a França", não descartando correr outra grande Volta.

"Ainda não sei o que vou fazer. O meu objetivo é voltar ao Tour, é uma corrida que me agrada muitíssimo, que vivi por dentro e por fora. É um objetivo", explicou, em conferência de imprensa após ser homenageado pelo governo equatoriano em Quito, após o ouro olímpico.

Apesar deste desígnio, o trepador destacou ainda a possibilidade de participar na Volta a Itália ou na Volta a Espanha, mediante o traçado anunciado, até porque gostaria de avaliar se tem forças para "fazer duas grandes Voltas com o pensamento em ganhá-las".

A "locomotiva de Carchi", como é conhecido no seu país, acabou a Volta a França deste ano no terceiro lugar, atrás do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), vencedor, e do dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo.

O campeão do Giro em 2019, de 28 anos, ganhou este ano a Volta a Suíça, ainda antes do Tour, e depois do ouro olímpico em Fuji tentou a Vuelta, abandonando à 14.ª etapa, já longe dos primeiros lugares.