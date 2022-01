Campeão nacional Mário Costa conquista Taça de Portugal de ciclocrosse

Fotografia: União Ciclista de Vila do Conde

Redação com Lusa

O recém-sagrado campeão nacional de ciclocrosse, Mário Costa (Axpo/FirstBike/Vila do Conde), conquistou hoje a Taça de Portugal da especialidade, triunfando na quinta e última prova da competição, em Águeda.

Segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo, Costa concluiu o calendário com 260 pontos, mais 30 do que Vítor Santos (Axpo/FirstBike/Vila do Conde), enquanto Márcio Barbosa (ABTF Betão-Feirense) fechou o pódio.

No setor feminino, Joana Monteiro, também da equipa vila-condense, reeditou o triunfo das anteriores quatro provas da Taça de Portugal, e confirmou o favoritismo, com vantagens de 125 e de 155 pontos sobre Rafaela Ramalho e Leandra Gomes, respetivamente, segunda e terceira classificadas da geral.