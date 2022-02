Caleb Ewan vence primeira etapa da Volta à Arábia Saudita, Rui Costa quarto à geral

Redação com Lusa

O dia incluiu uma secção em gravilha e acabou por deixar algumas mazelas em candidatos à geral final, como o italiano Andrea Bagioli (QuickStep-Alpha Vinyl), que perdeu já mais de 19 minutos

O australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) venceu hoje a primeira etapa da Volta à Arábia Saudita em bicicleta, com o português Rui Costa (UAE Emirates) a aproveitar uma bonificação para se colocar no quarto posto da geral.

Ewan, de 27 anos, cumpriu os 198 quilómetros com partida e chegada no Winter Park, em Al Ula, em 4:41.52 horas, batendo ao "sprint" o estónio Martin Laas (BORA-hansgrohe), segundo, e o colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), terceiro.

Em sentido inverso, o dorsal número 1 da prova, o luso Rui Costa, terceiro classificado na última edição, em 2020, aproveitou uma bonificação de três segundos, ao pontuar para a classificação de "ciclista mais ativo", e subiu ao quarto posto da geral, tendo cortado a meta no pelotão em 33.º, com o mesmo tempo do vencedor.

Está agora a sete segundos do líder, Caleb Ewan, com Laas em segundo a quatro e Gaviria, também da UAE Emirates, em terceiro a seis.

Rui Oliveira (UAE Emirates) também cortou a meta integrado no pelotão principal, no 39.º posto, e é 41.º à geral, a 10 segundos do primeiro.

Na quarta-feira, a segunda de cinco etapas termina com uma rampa de subida até Abu Rakah, onde a meta estará instalada ao cabo de 163,9 quilómetros iniciados na Universidade Taibah.