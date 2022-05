Caleb Ewan continua no Giro apesar da queda na primeira etapa

No sábado, a segunda de três etapas na Hungria é um contrarrelógio individual de 9.200 metros em Budapeste, com uma subida categorizada de quarta categoria no final.

Caleb Ewan (Lotto Soudal) vai continuar em prova na Volta a Itália, após ter caído esta sexta-feira perto da chegada da primeira etapa, assegurou a equipa belga na rede social Twitter.

"Para além de algumas abrasões cutâneas, o Caleb escapou sem qualquer lesão grave e vai alinhar à partida para o contrarrelógio individual de amanhã [sábado]", pode ler-se na nota da Lotto Soudal.

O sprinter australiano era tido como um dos candidatos a discutir a primeira etapa, entre Budapeste e Visegrád, na Hungria, e, nos últimos metros, lá estava, quando embateu na roda do eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), que acabou no segundo lugar.

A tirada acabou pouco depois, com o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a levantar os braços após a vitória, a poucos metros de Ewan, ainda sentado no chão.

O pocket rocket, de 27 anos, soma já cinco vitórias no Giro na carreira e, este ano, tem previsto participar também na Volta a França, onde também soma cinco triunfos.

Na mesma equipa, também o belga Harm Vanhoucke sofreu uma queda, a seis quilómetros da meta, e também escapou ileso salvo abrasões, especificou a Lotto Soudal.

Van Der Poel, que em 2021 também liderou a Volta a França, cumpriu os 195 quilómetros entre Budapeste e Visegrád em 4:35.28 horas, batendo sobre a meta Girmay, segundo, e o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), terceiro, assumindo a liderança da geral individual após o primeiro dia da "corsa rosa".

