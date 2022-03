Caja Rural fora dos convidados para a 77.ª edição da Volta à Espanha

A exclusão da Caja Rural causou surpresa, uma vez que tinha mais pontos no ranking em 2021 do que a Burgos-BH.

A organização da Volta a Espanha em bicicleta atribuiu hoje os três convites disponíveis para a 77.ª edição à Euskaltel-Euskadi, à Kern Pharma e à Burgos-BH, deixando de fora a Caja Rural-Seguros RGA, que participava há 10 edições consecutivas.

A última das três grandes Voltas do ciclismo mundial decorre de 19 de agosto a 11 de setembro, partindo de Utrecht, nos Países Baixos, até acabar em Madrid, não contando este ano com a equipa espanhola do português Iúri Leitão.

A exclusão da Caja Rural causou surpresa, uma vez que tinha mais pontos no ranking em 2021 do que a Burgos-BH, que conta nas suas fileiras com o luso André Domingues.

Assim, o pelotão da Vuelta terá as 18 equipas do escalão WorldTour, automaticamente inscritas, mais os dois primeiros conjuntos do ranking do ProTeam, o segundo nível, no caso a Alpecin-Fenix e a Arkéa Samsic, e os três wildcards hoje anunciados.