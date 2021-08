Caja Rural abandonou para proteger o pelotão após dois casos de covid-19

Redação com Lusa

Caja Rural abandonou a 82.ª Volta a Portugal após ter dois elementos suspeitos de covid-19.

A Caja Rural explicou este sábado que decidiu abandonar a 82.ª Volta a Portugal para "preservar a saúde da equipa e do resto do pelotão", após a deteção de dois casos de covid-19 entre os seus elementos.

"Após a disputa das primeiras etapas, a Caja Rural tomou a decisão de abandonar a Volta a Portugal devido à deteção de dois casos de covid-19. Os resultados adversos foram obtidos depois da realização de testes antigénio tanto a ciclistas como ao "staff" entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado", pode ler-se no comunicado publicado no sítio oficial dos espanhóis.

A formação "verde e branca" justifica que tomou a decisão de desistir da prova portuguesa com "o objetivo de preservar a saúde da equipa e do resto do pelotão".

"Todos os membros da equipa na Volta a Portugal serão submetidos a um teste PCR e serão aplicadas todas as medidas indicadas pelas autoridades sanitárias", conclui a nota.

Os positivos na formação espanhola obrigaram a que os ciclistas, assim como o "staff", da W52-FC Porto, do Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel e da Movistar, que estavam instalados na mesma unidade hoteleira, fossem testados antes do arranque da terceira etapa, que hoje liga a Sertã e o alto da Torre (Covilhã), no total de 170,3 quilómetros.

A testagem de cerca de cinco dezenas de pessoas atrasou em 10 minutos a partida da tirada, que já está na estrada, com os envolvidos a aguardarem em fila para ser testados e, posteriormente, à porta ou dentro dos autocarros pelos resultados.

"Neste momento, temos condições para continuar a Volta com essas equipas", disse Ana Lúcia Pereira.

A médica responsável pelas medidas sanitárias da prova detalhou que foram ativados "todos os procedimentos previstos para estes casos", depois de os testes suspeitos terem sido comunicados à organização pela própria Caja Rural.