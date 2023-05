Burgos-BH e Iúri Leitão saem vencedores do primeiro dia do GP Beiras

O sprinter português foi, esta tarde, o mais rápido na ligação de 123,5 quilómetros entre Fornos de Algodres e Figueira de Castelo Rodrigo, que completou ao cabo de 3:21.13 horas

A Burgos-BH, vencedora do contrarrelógio por equipas da manhã, e Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), vencedor da tirada em linha da tarde, foram na sexta-feira os destaques do arranque do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela.

O sprinter português foi, na tarde de sexta-feira, o mais rápido na ligação de 123,5 quilómetros entre Fornos de Algodres e Figueira de Castelo Rodrigo, que completou ao cabo de 3:21.13 horas.

Bateu sobre a meta o espanhol Xavier Cañellas (Electro Híper Europa), segundo, e o compatriota Rafael Silva (Efapel), terceiro, os mais rápidos de um grupo de cerca de 40 unidades que chegou compacto àquele município do distrito da Guarda.

O contrarrelógio por equipas da manhã foi, ainda assim, o que determinou a ocupação do top 10, após 15,6 quilómetros entre Seia e Gouveia que foram dominados pela espanhola Burgos-BH.

O primeiro lugar, com um tempo de 22.21 minutos, permitiu-lhes bater a Glassdrive-Q8-Anicolor, que ocupou o segundo posto a quatro segundos, e a Efapel, terceira a cinco, e manter-se na frente para o segundo dia.

Isto porque o espanhol Pelayo Sánchez, que tinha vestido a camisola depois do "crono", foi sexto no sprint, atrás do companheiro uruguaio Eric Fagundez, agora timoneiro da corrida. Completa o pódio da geral outro Burgos-BH, o espanhol Ander Okamika, todos com o mesmo tempo.

Frederico Figueiredo, da Glassdrive-Q8-Anicolor, subiu quatro posições após a segunda parte da jornada inaugural, para quarto, e é o melhor luso, perseguindo o trio de líderes com quatro segundos de atraso.

A camisola de líder dos pontos está no corpo de Iúri Leitão, um dos principais nomes do pelotão do Grande Prémio, a montanha entregue ao espanhol José María Martín (Electro Híper Europa), e a juventude com Duarte Domingues (Glassdrive-Q8-Anicolor).

No sábado, a penúltima jornada liga Penamacor a Pinhel em 176,8 quilómetros de perfil ondulado.