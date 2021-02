Brambilla conquista Tour dos Alpes Marítimos e de Var, Rui Costa em 54.º

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Ciclista português da UAE Emirates terminou a 20m04s do italiano.

O ciclista italiano Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) conquistou este domingo o Tour dos Alpes Marítimos e de Var, depois de um ataque bem-sucedido no final da terceira e última etapa.

Brambilla cruzou a meta isolado, no final dos 134,7 quilómetros com partida e chegada em Blausasc, e negou a vitória final ao canadiano Michael Woods (Israel Start-Up Nation), que perdeu a liderança da geral ao ceder 18 segundos na tirada.

Numa etapa com três contagens de montanha, o italiano da Trek-Segafredo, que integrou a fuga do dia, destacou-se na subida ao Col de la Madone, a 11 quilómetros da meta, e aguentou a perseguição, nomeadamente, do vencedor da Volta a Itália, o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), para erguer os braços em Blausasc, arrebatando também o triunfo final.

O ciclista da INEOS foi segundo na tirada, encabeçando um grupo que chegou a 13 segundos, enquanto Woods não foi além do 10.º lugar, tendo de contentar-se com o segundo posto na classificação final, a cinco segundos do vencedor.

O holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo), primeiro líder da prova francesa, chegou no mesmo grupo do canadiano, e terminou em terceiro da geral, a seis segundos.

Rui Costa (UAE Emirates) foi 58.º na etapa, a 14.18 minutos de Brambilla, e concluiu o Tour dos Alpes Marítimos e de Var na 54.ª posição, a 20.04 minutos do italiano.