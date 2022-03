Bonificações na Volta ao Alentejo animam luta pela sucessão de Mauricio Moreira

Volta ao Alentejo começa no dia 16 de março

Redação com Lusa

Prova tinha apenas contagens de montanha de quarta categoria. Corredor uruguaio, vencedor da edição passada, vai falhar a prova por lesão. Dorsal número um será de Luís Mendonça

A 39.ª Volta ao Alentejo recuperou as bonificações para desafiar os candidatos à sucessão do ciclista uruguaio Mauricio Moreira, que terão pela frente, entre quarta-feira e domingo, 724 quilómetros sem montanha, mas com um contrarrelógio "explosivo".

Incontornável no calendário nacional, a "Alentejana" já teve vencedores de renome, como os espanhóis Enric Mas (2016), vice-campeão da Vuelta em 2021 e 2018, José Luís Rubiera (1999), um dos principais gregários de Lance Armstrong, Melchor Mauri (1998), campeão da Vuelta'1991, e Miguel Indurain (1996), pentacampeão do Tour, ou o belga Jasper Stuyven (2013), vencedor da Milão-Sanremo do ano passado, mas nos últimos anos tem-se conformado em lançar candidatos ao triunfo na Volta a Portugal.

Nas duas linhas mais recentes do palmarés desta corrida figuram os nomes de Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) e João Rodrigues (W52-FC Porto), talvez os dois melhores corredores do pelotão português - o uruguaio secundou Amaro Antunes, o bicampeão da Volta a Portugal, na última edição, e o algarvio, vencedor da última Volta ao Algarve, triunfou na Alentejana em 2019, ano em que explodiu no panorama nacional.

Contudo, o uruguaio está lesionado e a honra de transportar o dorsal número um cabe ao seu companheiro de equipa Luís Mendonça, vencedor em 2018 - o sprinter da Glassdrive-Q8-Anicolor e Rodrigues são os únicos ex-campeões presentes.

A lista de candidatos a estar completamente em aberto, embora se espere que esta corrida marque o reinício das hostilidades entre os dois blocos mais fortes da época transata, que vão partir de Vendas Novas, na quarta-feira, para os 724 quilómetros da 39.ª edição, na máxima força.

Se a W52-FC Porto tem o algarvio, o campeão nacional José Fernandes ou o regressado José Gonçalves, Mendonça faz-se acompanhar de Rafael Reis e António Carvalho, num mano a mano em que se procurarão intrometer as restantes oito formações continentais lusas, mas também as espanholas (e ProTeam) Burgos-BH, Caja Rural e Euskaltel-Euskadi, equipas que tradicionalmente se dão bem por cá.

Para complicar um percurso sem dificuldades assinaláveis (existem apenas contagens de montanha de quarta categoria), a organização promoveu o regresso das bonificações nas etapas em linha, algo que, por si só, garantirá animação adicional na luta pela amarela, a começar logo na primeira etapa, uma ligação de 176,7 quilómetros entre Vendas Novas e Sines.

Segue-se, na quinta-feira, a jornada mais longa desta edição, uma ligação de 187,7 quilómetros entre Beja e Portel, que antecede o regresso de Elvas ao percurso. Há 17 anos que a cidade raiana não fazia parte do itinerário da prova e, na sexta-feira, servirá como ponto de partida para os 179,3 quilómetros da terceira tirada, com final em Ponte de Sor.

Provavelmente, o ponto alto da 39.ª Alentejana acontecerá no sábado, dia de contrarrelógio em Castelo de Vide: serão 8,4 quilómetros intensos e explosivos para definir aquele que, potencialmente, será o vencedor final.