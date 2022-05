BikeExchange Jayco vai ser liderada por Simon Yates na Volta a Itália

O chefe de fila da BikeExchange Jayco vai ter o apoio de Lawson Craddock, Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Damien Howson, Chris Juul-Jensen, Callum Scotson e Matteo Sobrero, ciclistas escolhidos pela equipa para participarem no Giro.

O ciclista Simon Yates vai liderar a equipa BikeExchange Jayco na Volta a Itália, entre 6 e 29 de maio, anunciou esta segunda-feira a equipa, com o britânico a garantir que quer lutar por um lugar no pódio.

Yates, que venceu a Volta a Espanha em 2018, terminou o Giro de 2021 no terceiro lugar da classificação geral e venceu mesmo uma etapa, procurando este ano estar de novo na luta por um dos primeiros lugares da prova.

"As duas vitórias em etapas nas Astúrias confirmaram o bom trabalho que tenho feito nos treinos em altitude. Estou pronto. Ainda me lembro das comemorações no pódio de Milão no ano passado, não seria mau reviver as mesmas emoções", afirmou.

Yates vai marcar presença na Volta a Itália pela quinta vez, somando, para além do terceiro lugar de 2021, um 21.º em 2018, um oitavo em 2019 e um abandono na edição de 2020.

A equipa da Trek-Segafredo também divulgou hoje as suas escolhas para a prova, que tem no italiano Giulio Ciccone a sua principal referência, para além de contar com outros nomes bem conhecidos do pelotão internacional, como Bauke Mollema, Dario Cataldo ou Juan Pedro Lopez.

A Volta a Itália de 2022, a 105.ª edição da prova, começa em Budapeste, em 06 de maio, e termina em Verona, em 29 do mesmo mês, depois de os participantes terem percorrido um total de 3.410 quilómetros, distribuídos por 21 etapas.