Bernardo Vieira termina Taça do Mundo de paraciclismo em sexto lugar

O espanhol Ricardo Ten venceu a prova, seguido do alemão Pierre Senska e do brasileiro Carlos Alberto Soares, segundo e terceiro, respetivamente.

Bernardo Vieira foi este domingo sexto classificado na classe C1 na Taça do Mundo de paraciclismo de Ostende, na Bélgica, com Telmo Pinão a ser sétimo em C2.

Depois de ter andado com o grupo da frente durante grande parte da corrida, Bernardo Vieira teve um problema técnico que o fez perder tempo, acabando a uma volta dos quatro primeiros.

O espanhol Ricardo Ten venceu a prova, seguido do alemão Pierre Senska e do brasileiro Carlos Alberto Soares, segundo e terceiro, respetivamente.

Na classe C2, Telmo Pinão ficou a 4.44 minutos do francês Alexandre Leauté, que ficou com a medalha de ouro, à frente do australiano Darren Hicks e do belga Ewoud Vromant.

"Temos de estar orgulhosos do que fizemos em Ostende, onde conseguimos bons desempenhos bons resultados. Conseguimos somar pontos importantes para o ranking de apuramento paralímpico", disse o selecionador nacional de paraciclismo, José Marques, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.