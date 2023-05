Bernardo Vieira foi 10.º na Taça do Mundo de paraciclismo

Redação com Lusa

O paralímpico Telmo Pinão representou Portugal nos 21 quilómetros de contrarrelógio da categoria C2, alcançando a 21.ª posição, ao cronometrar 32.27,89, mais 5.34,02 do que o vencedor, o francês Alexandre Leauté

O paraciclista Bernardo Vieira foi o melhor português na jornada desta sexta-feira da Taça do Mundo de Paraciclismo, em Ostende, Bélgica, ao terminar na 10.ª posição no contrarrelógio individual da classe C1.

Bernardo Vieira completou os 21 quilómetros em 33.04,02 minutos, ficando a 3.10,79 minutos do vencedor, o espanhol Ricardo Tem (29.53,22), que partilhou o pódio com o alemão Michael Teuber e com o norte-americano Aaron Keith, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No sábado, Flávio Pacheco, em H4, e Luís Costa, em H5, competem nas provas de fundo, que terão uma distância de 63,9 quilómetros.