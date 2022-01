Bernal bateu contra um autocarro enquanto treinava

Bernal assistido no local do acidente

Acidente num treino com colegas da Ineos, nos arredores de Bogotá, capital da Colômbia. Pai confirmou que o vencedor da Volta a Itália de 2021 sofreu "ferimentos leves".

Egan Bernal sofreu na tarde desta segunda-feira um acidente enquanto treinava com alguns colegas da Ineos numa estrada em Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, capital da Colômbia.



O vencedor da Volta a Itália de 2021 bateu contra um autocarro de passageiros que parou e, pelas imagens, percebe-se que o impacto terá sido forte, mas o ciclista colombiano não terá ficado com ferimentos graves.



O vencedor da última Volta a Itália e do Tour de 2019, que está a treinar na Colômbia juntamente com vários colegas da equipa Ineos, utilizava uma bicicleta de contrarrelógio quando sofreu o acidente. O pai de Bernal confirmou entretanto que o ciclista apenas sofreu ferimentos leves.



Bernal está a estagiar no seu país na companhia de Richard Carapaz, Dani Martínez, Jonathan Narváez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Ómar Farile e Carlos Rodríguez. A sua primeira prova da época deverá ser o Tour de la Provence, em França, entre 10 e 13 de fevereiro, seguindo-se o UAE Tour, no qual enfrentará Tadej Pogacar, João Almeida e Rui Costa. O líder da Ineos vai apostar este ano na conquista da Volta a França.