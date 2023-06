Benfica negoceia regresso ao ciclismo

Clube avalia junto de equipas portuguesas a possibilidade de uma parceria para um investimento até 500 mil euros, seja para 2024 ou para 2025. Na Luz, vê-se a oportunidade: a licença retirada à Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo - que inscrevia a W52-FC Porto -, deixa uma vaga aberta caso a Federação autorize dez equipas.

O Benfica, sabe O JOGO, avalia o regresso ao ciclismo e aferiu possíveis negociações com equipas. Os encarnados planeiam investir mais 2,6 M€ do que no ano anterior nas modalidades e têm o plano de alargar a sua oferta desportiva. O ciclismo é uma modalidade querida e valeu nove conquistas da Volta a Portugal. Extinta em 2008, a vontade de Rui Costa e da sua administração é montar um projeto competitivo a breve prazo. Este estudo do mercado, ao que apurou o nosso jornal, poderá representar uma entrada na modalidade em 2024, mas também está em cima da mesa um adiamento até 2025, de modo a munir-se de melhores ciclistas.

Sabe o nosso jornal que o emblema poderá colocar até 500 mil euros por ano, havendo a possibilidade de partilhar o naming com outro patrocinador. A negociação para chegar à estrada em 2024 não está fácil por dois fatores: muitos corredores têm contratos de longa duração, casos da Glassdrive, que renovou com a maioria dos líderes da equipa até 2025, para precaver as investidas. Por outro lado, são muitas as equipas que andam no futebol e no ciclismo, parcerias inviáveis para os encarnados: Oliveirense, Feirense, Boavista e Farense, este último aliado à APHotels-Tavira.

Na Luz, há a visão de que esta é uma oportunidade única, porque a licença retirada à Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo - que inscrevia a equipa W52-FC Porto - pelos casos de doping decorrentes da Operação Prova Limpa, deixa uma licença disponível caso a Federação Portuguesa de Ciclismo permita as dez vagas de 2022.

"Seria uma entrada benéfica para a modalidade. Pode existir, da nossa parte, uma porta aberta, mas tudo tem de ser falado com os patrocinadores. Aliás, no início do nosso projeto, o Benfica mostrou-nos a vontade de ter uma equipa de ciclismo", disse ontem a O JOGO Hernâni Brôco, diretor desportivo da Credibom/LA/Marcos Car, revelando contactos na altura.