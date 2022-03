Ben Tullett vence terceira etapa da Semana Internacional Coppi e Bartali

Redação com Lusa

O ciclista britânico Ben Tulett (INEOS) venceu esta quinta-feira a terceira etapa da Semana Internacional Coppi e Bartali, subindo ao segundo lugar da geral, atrás do irlandês Eddie Dunbar, seu companheiro de equipa.

Numa etapa com partida e chegada em São Marino, Tullett deu a segunda vitória à INEOS na prova, ao concluir em 4:12.34 horas os 147 quilómetros, menos três segundos do que Dunbar e cinco do que o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates).

Na geral, Dunbar lidera com nove segundos de avanço sobre Tullett e nove sobre Hirschi.

Numa etapa que terminou em alto, o português Daniel Viegas (EOLO-Kometa) foi 73.º, a 22.23 minutos, ocupando o 105.º da geral, a 58.41.

Na sexta-feira, corre-se a quarta etapa, com partida e chegada em Montecatini, numa ligação de 158,7 quilómetros.