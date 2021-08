Beatriz Roxo representa Portugal no Mundial júnior de ciclismo de pista

Redação com Lusa

A jovem ciclista Beatriz Roxo vai ser a única representante portuguesa no campeonato do mundo de pista para juniores, que vai decorrer de quarta-feira a domingo no Cairo, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Roxo, que já esteve presente antes nos Mundiais para sub-23, estará agora nas provas de omnium, eliminação, scratch e pontos, com o selecionador, Gabriel Mendes, a enquadrar esta participação em objetivos de desenvolvimento e de ganhar "mais experiência competitiva a este nível".

A jovem ciclista portuguesa, de 1 8 anos, começa quarta-feira no scratch, com a eliminação na quinta-feira, o omnium na sexta-feira e a corrido por pontos no sábado.