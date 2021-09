Beatriz Roxo foi oitava no omnium do Mundial de pista para juniores

Portuguesa, estreante em Mundiais, foi a melhor em pista na corrida por pontos, o que lhe valeu esta classificação, com 87 pontos

A ciclista Beatriz Roxo foi, esta sexta-feira, a oitava classificada no concurso de omnium do Campeonato do Mundo de pista para juniores, que decorre no Cairo, no que é o seu melhor resultado na competição.

Nos dias anteriores, Beatriz Roxo já tinha sido 13.ª classificada nas provas de eliminação e scratch, faltando a prova por pontos, este sábado, para concluir a sua presença no primeiro Mundial da sua carreira.

A corredora portuguesa começou o dia a garantir um lugar entre as 20 finalistas da prova olímpica, marcada para o período da tarde.

Garantida a vaga entre as melhores, Beatriz Roxo teve uma prestação em crescendo. Começou por ser 12.ª classificada em scratch, na corrida tempo foi 11.ª, sendo 14.ª na eliminação.Com estas prestações iniciou a corrida por pontos no 13.º posto da classificação geral.

Na prova decisiva, esteve em grande nível. Ganhou uma volta ao pelotão, venceu um sprint pontuável intermédio e ainda foi a primeira a cruzar a meta na última volta. Foi, depois, a melhor em pista na corrida por pontos, o que lhe valeu a subida ao oitavo posto final, com 87 pontos.

A russa Inna Abaidullina conquistou a medalha de ouro, com 122 pontos, mais quatro do que a norte-americana Kaia Schmid e mais 12 do que a italiana Valentina Basilico, que completaram o pódio.