Beatriz Roxo de novo 13.ª no Mundial de pista para juniores

A ciclista portuguesa Beatriz Roxo classificou-se hoje no 13.º lugar da prova de eliminação do Campeonato do Mundo de pista para juniores, que está a decorrer no Cairo.

Beatriz Roxo já tinha competido em scratch, na quarta-feira, prova que terminou igualmente na 13.ª posição.

Na final direta, Beatriz Roxo, na sua primeira participação em campeonatos do mundo, conseguiu um lugar nos primeiros dois terços da classificação. A corrida foi disputada por um pelotão de 21 ciclistas, sem necessidade de recurso a corrida de apuramento.

A norte-americana Kaia Schmid conquistou a medalha de ouro, sendo acompanhada no pódio pela alemã Lana Eberle e pela checa Gabriela Bartova.

Beatriz Roxo volta na sexta-feira à pista para disputar o concurso de omnium. Terá de passar a prova de qualificação, durante a manhã, para conseguir um lugar na final, que decorrerá ao longo do dia.