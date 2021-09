Beatriz Roxo acaba Mundial júnior de pista com 11.º lugar na corrida por pontos

A ciclista Beatriz Roxo, de 18 anos, conseguiu bom desempenho no Mundial júnior este sábado.

A ciclista portuguesa Beatriz Roxo foi este sábado 11.ª classificada na final da corrida por pontos do Campeonato do Mundo de pista de juniores, ao somar quatro, terminando a participação no evento, que decorre até domingo, no Cairo.

Nos dias anteriores, a atleta, de 18 anos, que era a única representante lusa no Egito, já tinha sido oitava no concurso de omnium e 13.ª nas provas de eliminação e scratch, na sequência da participação nos Europeus de ciclismo de pista para juniores e sub-23.

A russa Alena Ivanchenko venceu a corrida por pontos, ao somar 73, enquanto a italiana Valentina Basilico, com 54, e a americana Kaia Schmid, com 48, completaram o pódio.