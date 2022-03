Barguil vence quinta etapa do Tirreno-Adriático com Nelson Oliveira em quarto

Redação com Lusa

Warren Barguil (Arkéa Samsic) venceu esta sexta-feira a quinta etapa do Tirreno-Adriático, com o português Nelson Oliveira (Movistar) a terminar em quarto, enquanto o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) mantém a liderança da geral.

Barguil completou os 155 quilómetros entre Sefro a Fermo com o tempo de 03:39.53 horas, batendo o belga Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), que chegou a dez segundos de diferença, e o italiano Simone Velasco (Astana), terceiro a 14 segundos.

O português Nelson Oliveira (Movistar) integrou a fuga do dia e chegou no quarto lugar na etapa, a 15 segundos do vencedor, subindo ao 31º lugar da classificação geral.

Tadej Pogacar, vencedor das duas últimas edições da Volta a França, mantém a liderança da classificação geral, com nove segundos de vantagem em relação ao belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinil) e 43 segundos sobre neerlandês Thymen Arensman (DSM).

No sábado, a sexta etapa vai ligar Apecchio a Carpegna, ao longo de 215 quilómetros, num dia de alta montanha que será decisivo para as contas da classificação geral.