Mário Constantino, presidente da Câmara de Barcelos, cidade que vai acolher a primeira etapa do GP O JOGO, falou sobre o desporto no município

No próximo sábado, Barcelos vai animar-se com o pelotão do 11.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, que partirá da Rua Cândido Cunha, junto ao pavilhão, para os 142,4 km da primeira etapa. A cidade será uma estreia para a corrida. "Barcelos está a passar uma fase de muita pujança no que toca ao desporto. Temos dois clubes que se destacam, no hóquei em patins, com o Óquei de Barcelos, que está a disputar o campeonato de forma animada e poderá mesmo discutir o título - e está na final a oito da Liga dos Campeões -, e no futebol, estando o Gil Vicente com a permanência quase garantida. São dois grandes embaixadores da cidade de Barcelos", diz-nos Mário Constantino, presidente da câmara e barcelense de gema, nascido na freguesia de Arcozelo.

"Temos um núcleo grande de coletividades, associações e equipas nas mais diversas modalidades, como atletismo, ciclismo, desporto aventura e lazer ou basquetebol. Isso é algo que nos dá conforto, porque, e vamos ser realistas, os clubes substituem-se ao estado na promoção da qualidade de vida, potenciando a saúde e retirando muitos jovens de atividades menos próprias", continuou.

Gil Vicente e Óquei de Barcelos são apelidados de "grandes embaixadores da cidade", mas o autarca recorda outras modalidades, destacando clubes como o Centro Ciclista de Barcelos e o Roriz.

O edil, de 58 anos, licenciado primeiro em Educação Física e mais tarde em Direito, acredita que lidera um "dos municípios que mais apoio dá ao desporto", e avisa que "também somos daqueles que mais o promovem". "Quanto mais desporto, mais saúde. Assim sendo, no futuro menos teremos de gastar menos em coisas piores", explica. Nesse sentido, Constantino pretende "recintos desportivos com melhores condições, sobretudo para a aposta na formação".

"GP O JOGO é um clássico"

Barcelos, como diz o presidente da Câmara Municipal, tem também tradição no ciclismo. "Temos duas equipas, o Centro Ciclista de Barcelos e o Roriz. Este tem obtido mais destaque, pelos resultados e por dali terem saído os irmãos José e Domingos Gonçalves e o João Matias", recorda, para ainda elogiar o Grande Prémio O JOGO: "Trata-se de uma das provas de ciclismo mais enraizadas, um clássico, é daquelas competições que definem a a modalidade. O GP O JOGO vai ao encontro das pessoas e a espaços que, normalmente, as grandes provas não percorrem. Isso deixa-nos bastante animados".