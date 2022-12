Ayuso avisa Almeida e Pogacar: "Quero melhorar o terceiro lugar da Vuelta"

Estas palavras de ambição, ainda antes do estágio com a equipa, em Espanha, destacam a vontade do jovem liderar a estrutura da UAE

Juan Ayuso deixa claro que quererá ter o seu espaço na Volta a Espanha de 2023

Juan Ayuso foi terceiro na última Volta a Espanha, atrás de Remco Evenepoel (Quick Step) e Enric Mas (Movistar).

O corredor da UAE assume que quer fazer ainda mais nessa corrida, um recado claro para a UAE Emirates e, por consequência, para João Almeida e Tadej Pogacar. "Espero conseguir um novo pódio no maior objetivo da época. Não estou obcecado pela vitória. Já ficaria feliz por melhorar. Levar a vermelha seria um grande passo. Não penso na Volta a França e sei que a equipa me vai ajudar a alcançar os meus objetivos na Vuelta", disse Juan Ayuso em conversa com a Imprensa espanhola.

Estas palavras de ambição, ainda antes do estágio com a equipa, em Espanha, destacam a vontade do jovem liderar a estrutura da UAE. João Almeida vai ao Giro, mas terá a possibilidade de voltar à Vuelta, na qual foi quinto em 2022, se estiver nas melhores condições físicas. Tadej Pogacar está focado em ganhar o terceiro Tour, mas tem vincado querer fazer pela primeira vez duas Grandes Voltas num ano. Já foi terceiro na prova, em 2019, quando conquistou três etapas e, naturalmente, entraria com outro estatuto em Espanha.

Ayuso, aos 19 anos, diz ainda que quer melhorar a ponto de lutar pela vitória em provas de uma semana e aponta à Volta à Catalunha, a única, para já, definida para 2023.