Aurélien Paret-Peintre vence Grande Prémio A Marselhesa ao sprint, Rui Oliveira foi 38.º

O francês Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) venceu este domingo ao sprint a 42.ª edição do Grande Prémio A Marselhesa em bicicleta, conseguindo a primeira vitória da carreira como profissional.

Paret-Peintre, de 24 anos, completou os 171,6 quilómetros em Marselha em 4:24.29 horas, batendo sobre os compatriotas Thomas Boudat (Arkéa), segundo, e Bryan Coquard (B&B Hotels/KTM), terceiro.

O photo finish foi usado para determinar o triunfo do ainda jovem ciclista, que foi 16.º na Volta a Itália de 2020 e este domingo sprintou à frente de vários velocistas, numa das poucas provas ainda de pé no arranque do calendário europeu de ciclismo.

O único corredor português em prova, Rui Oliveira (UAE Emirates), concluiu a jornada no 38.º posto, a 3.22 minutos do vencedor, tendo trabalhado em prol do sétimo lugar do colega de equipa italiano Matteo Trentin.

A próxima prova no calendário europeu é também em França, a 51.ª edição da Étoile de Bessèges, com cinco etapas entre quarta-feira e domingo.