Asgreen e a vitória no 'crono' da Volta ao Algarve: "Conhecia o percurso e acelerei a fundo..."

epa07490558 (L-R) Danish Kasper Asgreen of Deceuninck - Quick-Step, Italian Alberto Bettiol of EF Education First Pro Cycling and Norwegian Alexander Kristoff of UAE Team Emirates celebrate on the podium the 103rd edition of the 'Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres - Tour of Flanders' one day cycling race, 270,1km from Antwerp to Oudenaarde, Belgium, 07 April 2019. EPA/JULIEN WARNAND

