As novas cores de João Almeida e Iúri Leitão

Duas maiores transferências de ciclistas portugueses já preparam a estreia: Leitão dia 26, Almeida a 20 de fevereiro

João Almeida é o maior reforço da UAE Team Emirates e Iúri Leitão o novo e principal sprinter de uma Caja Rural que tem sete caras novas, tendo já surgido ambos com as cores que vão usar este ano.

Leitão vai abrir a época no Challenge de Maiorca, podendo bater-se com alguns dos melhores velocistas mundiais já a partir do dia 26, no Trofeo Calvia, seguindo-se o Serra de Tramuntana (dia 27), o Pollença (28), Alcudia (29) e Trofeo Playa de Palma (30), faltando definir em quais o português não alinhará.

Quanto a João Almeida, a sua época começará no UAE Tour, a 20 de fevereiro. É a principal corrida do país da UAE Team Emirates, pelo que equipa terá as suas maiores figuras, com Tadej Pogacar a apadrinhar a estreia do português, que não poderá fazer a Volta ao Algarve, por coincidência de datas.

Em 2021, Pogacar abriu a época vencendo o UAE Tour, com Adam Yates na segunda posição e João Almeida na terceira.