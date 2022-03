As contas de João Almeida na Volta à Catalunha

Ao contrário do habitual em Portugal, na corrida espanhola os desempates fazem-se por soma dos lugares nas etapas, o que praticamente obriga o caldense a ganhar tempo.

João Almeida é segundo na geral da Volta à Catalunha, mas não só tem o mesmo tempo total do líder Nairo Quintana (17h04m53s) como está ainda empatado em pontos, o que no caso pouco interessa. Em Espanha as contas fazem-se de forma diferente.

O desempate entre os ciclistas, e não havendo um contrarrelógio (que forneceria décimas de segundo), faz-se pela soma dos lugares em cada etapa, um método pouco usado em Portugal, onde é tradição recorrer à classificação por pontos. Almeida e Quintana possuem ambos 10, mas o português, tendo ganho uma etapa, vestiria a camisola de líder por esse sistema.

Na Catalunha, e olhando às etapas, Quintana foi 25.º, 17.º, 3.º e 2.º, enquanto Almeida ficou em 73.º, 35.º, 5.º e 1.º. A diferença nos totais é de 47 para 114.

Sendo de esperar que o colombiano da Arkéa se aplique nas próximas chegadas em pelotão - previstas para as quinta e sexta etapas -, para não perder muitos lugares, o luso da UAE Emirates deverá ter de ganhar tempo, ou somar bonificações, para vencer a corrida.

Sendo Quintana fraco a sprintar, a UAE Emirates poderá tentar mudar a liderança já esta sexta-feira, pois há dois sprints bonificados (3, 2 e 1 segundos) perto do final dos 206,3 km até Vilanova i la Geltrú: aos km 176,5 e 194,5.

No sábado, entre Salou e Cambrils (167,6 km), há uma bonificação ao km 65 e outra ao km 144,5, ambas depois de montanhas de segunda categoria.

As metas finais entregam 10, 6 e 4 segundos aos três primeiros, mas nessas a tentativa de Almeida só poderá ser no domingo, no duro circuito de Barcelona (138,6 km), que tem seis subidas a Montjuic.

Destronando ou não Quintana, o pódio do português parece encaminhado, assim como o triunfo na Juventude, que já lidera.