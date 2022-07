Arranca o Tour: todos contra Pogacar, que se diz "ainda melhor"

Volta a França deste ano terá vento, pavé e excesso de montanha, criando condições para atacar o prodígio que pode ser o mais novo de sempre a festejar o tri.

Há década e meia - depois de Lance Armstrong, que teve os títulos retirados - que ninguém chega com tanto favoritismo à Volta a França como Tadej Pogacar.

É esse o crédito do bicampeão do Tour, o esloveno que pode ser o mais novo de sempre a fazer o tri - Froome festejou-o com 31 anos, Bobet com 30, Indurain e Lemond com 29, Anquetil com 28 Hinault e Merckx com 27. O corredor da UAE Emirates tem 23 anos e este é o maior desafio da carreira, mas apenas por ser o próximo. É que tem superado todos com uma facilidade desconcertante.