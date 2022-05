Arranca mais uma edição do Giro: as principais etapas e os grandes favoritos

João Almeida sonha com o pódio

João Almeida vai para o terceiro Giro da carreira com um estatuto redobrado pelas duas últimas edições.

Começa esta sexta-feira a edição 105 da Volta a Itália e o sonho de Portugal voltar a ter um atleta no pódio é plausível. Isto porque João Almeida tem uma equipa verdadeiramente ao lado para o que der e vier - o que não aconteceu na Quick Step -, porque se mostrou na Catalunha, porque é capaz de fazer pódio numa prova sem contrarrelógios e, acima destas, porque tem essa capacidade e o gosto no Giro. Andou 15 dias de rosa em 2020 e fechou em quarto, defendendo-se de uma Sunweb e de uma Ineos intratáveis, para as quais acabou por perder.

Em 2021, mostrou a fibra: por recuperar psicologicamente por ser preterido na liderança dentro da equipa e, fisicamente, porque acabou a terceira semana como o melhor corredor em prova, sendo capaz de terminar em sexto.