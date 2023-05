"Após a primeira queda, tudo parecia estar bem com o Remco Evenepoel..."

Giro: Evenepoel tem dores e hematoma do lado direito do corpo após cair duas vezes na quinta etapa

O belga Remco Evenepoel, segundo classificado da Volta a Itália, tem "um hematoma com contração dos músculos e alguns problemas no sacro", após ter caído duas vezes na quinta etapa, revelou o médico da Soudal Quick-Step.

Grande favorito ao triunfo final da 106.ª edição da corsa rosa, o campeão mundial de fundo caiu hoje duas vezes, primeiro na fase inicial dos 171 quilómetros entre Atripalda e Salerno, quando um cão se "atravessou" no caminho do pelotão e, depois, já dentro dos derradeiros 3.000 metros, o que lhe permitiu não ceder terreno na classificação geral.

"Após a primeira queda, tudo parecia estar bem com o Remco, o que, naquele momento, foi um grande alívio. O problema é que, após a sua segunda queda, ele tem muitas dores no lado direito [do corpo], um hematoma com contração dos músculos e alguns problemas no sacro", revelou o médico da equipa belga.

Toon Cruyt espera que "com uma boa massagem e tratamento osteopático", seguidos "de uma boa noite de sono", o segundo classificado da Volta a Itália se sinta melhor.

"Saberemos mais informações na quinta-feira de manhã, mas tenho a certeza de que a sexta etapa será difícil para ele", concluiu o médico da Soudal Quick-Step.

Já dentro dos últimos três quilómetros, nos quais os cortes de tempo provocados por quedas não contam, Evenepoel olhou para a esquerda e não viu ciclistas da Trek-Segafredo pela sua direita, caindo e levando alguns com ele.

Apesar dos sustos, o vencedor da Vuelta'2022, de 23 anos, manteve a vice-liderança da geral, a 28 segundos de norueguês Andreas Leknessund (DSM), numa classificação em que o português João Almeida (UAE Emirates) é quarto, a um minuto do camisola rosa.

Na quinta-feira, a sexta etapa começa e termina em Nápoles, percorrendo 162 quilómetros com uma parte final mais plana e um arranque com duas subidas categorizadas, uma de segunda e outra de terceira categorias.

